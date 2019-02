Festa in casa Grosseto Export, il fondatore del consorzio compie 90 anni: «E’ un pioniere»

GROSSETO – “Da Grosseto Export tanti auguri di buon compleanno ad Achille Giusti, presidente onorario, che oggi soffia 90 candeline” a farlo sapere una nota del consorzio.

“Presidente onorario di Grosseto Export – spiega la nota – Giusti è figura conosciuta e apprezzata in Maremma per il suo lungo impegno al fianco delle imprese. Dal presidente Daniele Lombardelli gli auguri di buon compleanno a nome di tutto lo staff e dei soci di Grosseto Export.

“Achille è stato presidente della Camera di Commercio di Grosseto per tantissimi anni – ricorda Daniele Lombardelli, presidente di Grosseto Export – è stato dirigente dell’Ente Maremma e poi presidente del Consorzio Grosseto Export dalla sua costituzione, nel 1974, fino al 2002. Può essere considerato il padre di Grosseto Export: fu lui negli anni settanta ad avere l’intuizione della costituzione del Consorzio, che in quel periodo ha fatto da levatrice a intere generazioni di imprenditori”.

“In un territorio come la Maremma, dove l’export non era praticato da nessuno e i mercati esteri erano assolutamente sconosciuti – conclude Lombardelli – Achille è stato un vero pioniere, un presidente lungimirante, che ha sempre avuto un atteggiamento di incoraggiamento nei confronti di imprese e imprenditori. Con sincero affetto e stima, ad Achille Giusti, i migliori auguri di buon compleanno per i suoi 90 anni, da parte di tutto lo staff e dei soci di Grosseto Export.”