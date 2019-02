GAVORRANO – È stato abbattuto l’edificio, già dismesso, degli ex bagni pubblici del capoluogo, crollato parzialmente nel mese di novembre. Dopo il crollo, causato dalle infiltrazioni d’acqua negli anni provocandone il cedimento, per motivi di sicurezza era stata chiusa temporaneamente tutta l’area, incluso il campo sportivo e si era presentata subito la necessità di abbattere la struttura in tempi più brevi possibili.

«È un altro passo avanti verso la riqualificazione dell’area della ex palestra – commenta l’assessore Daniele Tonini – un’area che era stata già stata oggetto di una pulizia della vegetazione e dei rifiuti nella parte sottostante la piazza. Presto gli spazi torneranno a disposizione di tutta la cittadinanza».