Anche laboratorio di ceramica e corso di inglese alla Casa del Quartiere

GROSSETO – Alla Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1 – ex piazza della Palma) di Grosseto ce n’è per tutti i gusti. Durante la settimana gli appuntamenti si moltiplicano tra presentazioni di libri, gruppi di lettura, racconti di viaggio e il mercoledì gli spazi si fanno in tre per accogliere altrettante iniziative.

Mercoledì 13 febbraio si inizia alle 15 con il laboratorio di ceramica curato da Mivà e rivolto agli adulti (per informazioni contattare Michele al numero 333.7960980). Subito dopo alle 19 ancora attività manuali con Lorenzo Lucentini e le lezioni del corso per intrecciare vimini e realizzare dei piccoli panieri (per informazioni e iscrizioni 346.4170954).

Per chi vuole tenersi in allenamento con le lingue, alle 18.30 White Cafè, la caffetteria della Casa del Quartiere, conferma l’appuntamento con “L’aperitivo parla inglese” a cura di Richard Harris: un ambiente informale, tanti stuzzichini, vini, cocktail e il piacere di stare insieme conversando in inglese.

Non mancano poi i libri di QB Viaggi di carta, la libreria dedicata al viaggio della Casa del Quartiere, che in questa settimana propone per San Valentino, oltre ai libri, il Narratè dell’amore: un regalo simpatico per festeggiare gli innamorati con un tè speciale e un racconto che dura cinque minuti, quanto il tempo di infusione.