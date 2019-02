Sconfitte nel derby le rimaneggiate Under 19 dello Starfish: il Grosseto prevale 25-19

GROSSETO – Trasferta amara, ma non troppo, quella delle ragazze Under 19 della Starfish impegnate nel derby contro il Grosseto; partita sempre condotta dalle avversarie che si conclude 25-19 in favore delle grossetane.



A fine partita, il mister Matteo Pesci non ha mostrato disappunto vista la situazione atlete con cui si è dovuto presentare. In una breve intervista, facendo il punto , ha mostrato comprensione per la resa della squadra decimata da infortuni e rimpinguata con atlete della categoria inferiore. “Le sconfitte bruciano sempre – ha commentato – ma quando arrivano da partite come queste in cui ti presenti senza due giocatrici importanti, entrambe ferme per distorsione alla caviglia e con una terza titolare anch’essa convocata ugualmente nonostante fosse influenzata, le attenuanti del caso ci sono. Nonostante tutto la squadra ha reagito bene, soprattutto le piccole del gruppo Asti, Sgarbi e Gabrielli facenti parte insieme ad altre della selezione d’area 2004/05 che hanno dovuto confrontarsi contro ragazze anche di 7 anni più grandi. Devono credere maggiormente in loro stesse e lavorare ancora più duramente, sia loro che tutto il gruppo. Siamo un cantiere a cielo aperto e dobbiamo guardare avanti”.