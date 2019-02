Rifiuti porta a porta, si parte: al via anche gli incontri pubblici

CIVITELLA PAGANICO – Tutto pronto per l’avvio del porta a porta e della raccolta di prossimità nel comune di Civitella Paganico. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana, insieme ad Ato Toscana Sud, hanno lavorato per attivare la raccolta domiciliare negli abitati di Civitella Marittima e Casale di Pari e la raccolta con bidoncini di prossimità in tutto il restante territorio comunale, coinvolgendo circa temila utenze.

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è quello di aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche assicurando così una corretta gestione finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale nonché dalla programmazione regionale.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso la metodologia del “porta a porta” consiste nella separazione domestica delle diverse tipologie di rifiuto che saranno poi raccolte a domicilio dagli operatori del gestore Sei Toscana secondo orari e frequenze stabilite. Il porta a porta sarà attivato nei centri abitati di Civitella Marittima e Casale di Pari.

Nel resto del territorio comunale sarà attivato il servizio di raccolta di prossimità con l’installazione di postazioni complete di raccolta dove ogni cittadino potrà conferire i propri rifiuti in carta e cartone, organico, indifferenziato e multimateriale (vetro, plastica, alluminio, tetrapak).

Da domani inizieranno gli incontri pubblici rivolti ai cittadini che si terranno nei principali centri abitati del territorio. I primi due incontri si svolgeranno domani, martedì 12 febbraio, alle 18 nella sala parrocchiale di Casal di Pari e alle 21 al teatro comunale di Civitella Marittima. Martedì 19 febbraio, alle 18 nella sede Palazzo di Pari e alle 21 alle scuole medie di Paganico gli altri due incontri pubblici.

A partire da giovedì 14 febbraio inizierà la consegna casa per casa del kit per differenziare composto da sacchi e mastelli di diverso colore a seconda della tipologia di rifiuto da conferire e dal materiale informativo riportante il calendario con i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti e tutte le indicazioni utili a fare una corretta raccolta differenziata.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800 127 484 – o visitare il sito internet www.seitoscana.it.