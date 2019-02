Rifiuti, chiude il centro di raccolta: ecco dove e quando

FOLLONICA – «Il Centro di raccolta di Follonica, in via Amendola 6, resterà chiuso la mattina di mercoledì 13 febbraio per un corso di formazione degli addetti alla struttura» a farlo sapere Sei Toscana in una nota.

«Il Centro di raccolta – spiega Sei – riaprirà al pubblico a partire dal pomeriggio di mercoledì con il consueto orario di apertura (dalle 14,30 alle 17,30). Per maggiori informazioni: www.seitoscana.it o numero verde 800127484».