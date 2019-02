Pattinaggio, Atl Il Sole terzo fra le società toscane nelle categorie giovanili

GROSSETO – E’ stata una bella giornata di sport la manifestazione svoltasi nell’impianto di via Leoncavallo in occasione del primo campionato regionale Indoor di pattinaggio corsa riservato alle categorie Giovanissimi ed Esordienti di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni.



In mostra l’Atl Il Sole che si è presentato all’occasione con ben 13 mini atleti che si sono cimentanti in 3 diverse tipologie di gara: una gara di destrezza tra i birilli, una due giri sprint e una gara di “fondo” di 400 mt, competendo anche contro avversari più grandi ed esperti ma senza alcun timore, fino. conquistare, inaspettatamente, il terzo posto di società nella regione.

I protagonisti della giornata per la categoria Giovanissimi: Nicole Savelli, Sofia Palombi Proietti, Nicole Del Cherico, Martina Periccioli, Agnese Ferrari, Adriana Biliorsi, Lavinia Madonna e Giulia Baricci, giunta addirittura sul podio; Enrico Vignali, Marco Pastorelli, Tomas Del Cherico, Samuel Madonna. Per la categoria Esordienti Nicola Negescu.



“Dopo questa entusiasmante esperienza – ha commentato la dirigenza della società – ci aspettano dal mese di marzo altre competizioni federali e trofei dove diremo sicuramente la nostra. Un ringraziamento particolare al sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna per essere intervenuto alla premiazione di questi giovani atleti giunti da tutta la regione”.