Pari del Follonica A, Circolo Pattinatori qualificato alla Final Eight con quattro turni di anticipo

GROSSETO – La Rotellistica Camaiore, imponendo domenica sera il pareggio al Follonica A, regala al Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto la qualificazione alla Final Eight di serie B con addirittura quattro turni di anticipo. La corazzata biancorossa guidata da Massimo Mariotti, costruita per riportare l’hockey grossetano in serie A2 a distanza di trent’anni, sta rispettando i pronostici della vigilia con un cammino senza macchie: quattordici vittorie, zero sconfitte, 147 reti fatte (Gionata Vecoli è il bomber a 41) ed appena 31 subite. Un dominio assoluto che ha portato alla conquista del pass per la fase finale con largo anticipo.



“Il primo obiettivo stagionale è stato centrato – esulta il presidente del Cp Grosseto, Stefano Osti – Ora manca la conquista del primo posto per avere un girone meno complicato nella Final Eight in programma dal 2 al 4 maggio prossimi”.

Il traguardo di Gemignani e compagni di vincere il girone D (per evitare al primo turno delle finali l’ambizioso Molfetta) è ormai ad un passo: sono otto i punti di vantaggio sul Viareggio, atteso sabato al duello con il Follonica A. Il Grosseto, reduce dal successo per 5-1 sul Prato senza Brunelli e Gucci, sarà di scena domenica sera sulla pista del Camaiore.



I risultati del 14° turno: Edilfox Grosseto-Prato 5-1, Siena-Viareggio Hockey 4-6, Cgc Viareggio-Follonica B 12-9, Follonica A-Camaiore 5-5, Maliseti-Sarzana 1-8.

La classifica: Edilfox Grosseto 42 punti; H. Viareggio 34; Follonica A 29; Camaiore 27; Siena 22; Prato 18; Sarzana 13; Follonica B 9; Cgc Viareggio 7; Maliseti 3.