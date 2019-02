Pallavolo Grosseto: dalla serie C alle Under 12 bei risultati, crescita e vittorie

GROSSETO – Bei risultati per le formazioni della Pallavolo Grosseto, a cominciare dalla Luca Consani. Dopo la bella vittoria in trasferta a Livorno, la prima squadra del team maremmano mette a segno un colpaccio vincendo 3-1 la gara casalinga contro la seconda in classifica la Am Flora Buggiano. Partita che alla vigilia sembrava proibitiva, ma che le ragazze di mister Spina hanno affrontato con un gioco lineare e continuo, regalando al pubblico accorso numeroso al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia una gran bella prestazione.



Nel primo set La Luca Consani si disponeva in campo con Arienti al Palleggio, al centro Giuliani e Martinelli, di banda Loprieno e Biagioli, opposto Festelli e liberi Tocci e Franzese. Inizio equilibrato, poi le grossetane prendono fiducia e riescono a prevalere con gli attacchi di Festelli e Loprieno che siglano punti preziosi per il 25 a 19. Nella seconda frazione si gioca punto su punto, fino a metà set in cui complice un leggera flessione delle padroni di casa, mister Spina fa entrare Biondi al posto di un’inesauribile Arienti, mossa più che azzeccata con la nuova entrata che in turno di battuta ribaltava il risultato riportando le biancorosse in vantaggio 25 a 22.

Terzo set anch’esso equilibrato, le difese e gli attacchi si contrappongono, il gioco è avvincente e apprezzato dai tifosi, la Luca Consani riesce ad accumulare diversi punti di vantaggio, ma la compagine avversaria non demorde e riesce a recuperare il gap, complice una lieve flessione della concentrazione del Grosseto che subisce anche il sorpasso sul finale lasciando il set al Buggiano per 26 a 24.

Nella quarta frazione turni di battuta efficaci e ricezioni precise delle grossetane mettono spesso in difficoltà le avversarie, i punti messi a segno dagli attaccanti e soprattutto quelli della giovanissima Sara Biagioli sono devastanti e risultano vincenti tanto da chiudere la frazione per 25 a 19, portando a casa così e tre punti importantissimi per la permanenza in categoria.

Bella prestazione globale in cui la concentrazione non è mai mancata e la dimostrazione è aver messo sotto una formazione, quella del Buggiano che viaggia nei piani alti della classifica, ed ora alla prossima con un pizzico di ottimismo e di consapevolezza dei propri mezzi. Luca Consani Grosseto: Loprieno, Tocci, Giovannelli, Fidanzi, Giuliani, Arienti, Grechi, Festelli, Franzese, Biondi, Martinelli, Giovannini. All. Spina.

Bel pomeriggio di sport e divertimento dei gruppi White seguiti da Marco Sallei e dai neo coach Ambra Iaccarino ed Eleonora Giovannini. Le giovani atlete hanno dimostrato buone capacità tecniche e fisiche e progressi. Questa la formazione maremmana: Nadia Masi, Vittoria Melchiorri, Benedetta Pucci, Ines Khaloui, Chiara Bracci, Wassilla Arsanale, Bianca Guscelli, Diana Seccia e Viola Pizzinelli.

L’Under 13 Beauty Center Pallavolo Grosseto questa mattina al Palazzetto di Orbetello ha avuto la meglio facilmente delle coetanee lagunari con il risultato di 0 a 3 (15/25-7/25-5/25), ma soprattutto rimane in testa alla classifica. Una partita senza storia quella sostenuta dalle “tigrotte” che hanno imposto il proprio gioco e dove il coach Roberta Colella ha potuto far girare tutta la rosa.Tutte le ragazze in campo hanno giocato con concentrazione facendo vedere notevoli progressi di gioco. La prossima settimana ci sarà il derby contro le ragazze del Grosseto Volley al Palazzetto dello Sport Azzurri d’Italia alle 11 (orario da confermare).

Le convocate: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Emma Belli Rabagli, Bemedetta Guerrini, Benedetta Gargani, Caterina Tei, Giada Terrosi, Chiara Corsi, Sofia Gregori, Margherita Verni e Asia Barbarossa. Dir. Acc. Giulia Branca.

Continua la serie positiva per le atlete Under 12 Shine On che chiudono una trasferta insidiosa contro il Venturina per 2-2. Le piccole grossetane scendono in campo convinte e concentrate, vincendo il primo set per 21-25. Nella seconda frazione il Venturina reagisce e tira fuori il carattere, si gioca punto a punto ma le biancorosse si aggiudicano anche il secondo set per 24-25. Durante il terzo e il quarto set la determinazione della squadra di casa, con la complicità di un calo da parte delle biancorosse, ha la meglio sul sestetto di Grosseto che subisce, non senza lottare, la grinta e la voglia di vincere delle pari età di Venturina, chiudendo le frazioni per 25-10 e 25-19. Mr. Natalini e Mr. Cantini commentano con soddisfazione l’incontro, confermando la continua crescita partita dopo partita soprattutto in ricezione e difesa delle giovani atlete Shine on.

Le convocate: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Gaia Aurora D’Avanzo, Anna Denei, Diletta Domenichelli, Maddalena Esposito, Elisabetta Mazzi, Serena Perna, Laura Pinzuti, Chiara Rastrelli, Sara Riitano, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi. Alice Romanini e Erica Picchianti assenti per malattia. All. Maurizio Natalini, secondo all. Stefano Cantini e Dirig. acc. Sonia Biasiolo.