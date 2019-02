Minirugby, i piccoli del Golfo tengono testa a rivali di blasone nell’ultimo concentramento

GROSSETO – Weekend di crescita per i piccoli Under del Golfo Ruby, che hanno combattuto con molta grinta in un concentramento contro squadre agguerrite Grosseto, Rufus San Vincenzo, Rosignano, Cecina e gli Etruschi Livorno. Bella giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Ottimo come sempre il terzo tempo preparato dai genitori del Grosseto. Questi i piccoli del Golfo Rugby: Pietro

Bardelli, Edoardo Cavalsani, Antonio Daniel Marciano, Giulio Ravaglia, Gabriele Santoro, Lorenzo Viviani e gli educatori Donatella Galli e Mattia Venturi.