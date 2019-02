L’Atletico Barbiere ferma il Flamengo Futsal, Immobiliare Serena doma il Campiglia e riapre il campionato

GROSSETO – La copertina di settimana nel campionato di serie A la merita sicuramente l’Atletico Barbiere, la prima compagine a imporre lo stop (un pareggio) al Flamengo Futsal. Al termine di una gara pirotecnica (9-9), Niccolaini e soci vengono arginati dalle avanzate di Merkoqi e Ferrero. Con il Crystal Palace fermo per riposo, sta all’Fc Labriola 1931 il compito di riaccorciare la classifica: il ritorno di Liberali spinge il gruppo di Fallani al 10 a 5 su un’ottima contender come l’Fc Mambo. Il Pasta Fresca Gori ritrova uomini e certezze con il sonoro 13 a 1 sul Barbagianni Casinò Cafè, con Cerboneschi che risulta letteralmente imprendibile, mentre, con il 7 a 4 sullo Scarabeo Cs, arriva il primo hurrà del Muppet in campionato: De Rose è il trascinatore del team di Fabbri.

In serie B, con il rinvio di Tpt Pavimenti-Istia Campini, il team moldavo dell’Fc Bascalia tenta di rimanere in scia della capolista con il successo a tavolino sul Rollo Rollo. Sempre molta incertezza in zona playoff, dove in questo turno emergono Gori Ecofficina e Ottica Guerreschi, che regolano le ultime della classe: i biancoverdi calano un pesante 17 a 3 contro le Dolci Innovazioni frutto dei gol di Patrizi e Mauro, mentre Potenzi e compagni soffrono contro la determinazione dell’Industry Crew (Stagnaro 3), ma riescono a spuntarla 7 a 5 grazie alle giocate di Pastore. Infine, prosegue l’ottimo momento del Vets Futsal, che nel 2019 ha letteralmente cambiato passo: 5 a 4 contro il Rispe Crew.

Nel girone A di serie C, la capolista Bar Il Porto Talamone, ferma per riposo, viene avvicinata dal Vallerotana Dream Team, vincitore 6 a 2 sugli Spartan trascinata dal solito Ciacci. Un altro bomber, Federico Birelli, è il grande protagonista del successo per 10 a 1 del Bar La Vecchia Pesa sul Joga Bonito. Cadono gli Sbocciatori, che cedono 4 a 5 contro il Mugen Fc, con Fiornovelli e compagni che così conquistano il primo, meritato, successo dell’annata, mentre lo Scansano si affida al suo umo migliore, Ferroni, per avere la meglio 8 a 6 di un cliente sempre ostico come l’Angolo Pratiche. Infine, tennistica affermazione (6-4) dell’Istia Longobarda sull’Endurance: subito in evidenza il nuovo acquisto Belli.

Con il rinvio della gara della capolista Etrusca Vetulonia contro i Good Vibes, l’Fc Millenials cerca di riaprire un po’ i giochi nel girone B di serie C: Balestracci e compagni si impongono di misura (5-4) contro un Bivio Ravi tonico e in gara fino al fischio finale. Si tratta dell’unica gara combattuta della giornata visti i larghi parziali nelle altre sfide: lo Sweet Drink Caldana, con la coppia d’oro Vichi-Cappuccini, sommerge 21 a 2 le Agenzie per Viaggiare, mentre i soliti Ticozzi e Alberto Mori permettono all’Approdo Fc di liquidare 16 a 2 i Wild Boars. Bene anche la Riccapizza Cassarello, capace di infilggere un perentorio 12 a 1 a I Grifoni: sugli scudi Benini e Lucattini.

Sembra profilarsi una lotta a due in testa al campionato di calcio a 7 di Grosseto, con Nomadelfia Sport e Il Braciere a contendersi il primato. Con Neri e compagni che avevano già disputato e vinto il proprio incontro settimana scorsa, il team di Vattiata risponde con un sonoro 10 a 3 contro il Sesto Senso Crossfit Gr, frutto della sempre più produttiva coesistenza tra Barelli e Margiacchi, che stanno spostando gli equilibri in questa stagione. In zona playoff, riprendono quota le finaliste della passata stagione: il Ps Car Center, con Di Gregorio e Berretti, si affera 6 a 2 sull’Essebi, mentre l’Fc Labriola 1931 beneficia delle prestazioni di Caldara e Gabriele e Davide Fazzi per piegare 7 a 5 l’Etrusca Vetulonia di Musilli.

Settimana importante per il campionato di Follonica, con il doppio colpo dell’Immobiliare Serena: Frosali e compagni domano 4 a 3 il Cave di Campiglia e lo scalzano dalla prima posizione, riaprendo il campionato a un consistente numero di squadre. Prima fra tutte il Piccolo Caffè, che ritrova smalto e carattere nell’8 a 4 alla Pizzeria Ballerini, ma anche al Chattanooga, che vince a tavolino contro il Gisa Costruzioni. Torna al successo anche il Bar e Zio e Zia con il 6 a 5 sulla Pizzeria Ricca Cassarello, mentre è sempre nel nome di Biagini l’affermazione dell’Lg Tende da Sole (7 a 4) sul Gallery Pub. Una classifica al momento provvisoria comunque, visti i ritiri di Tabaccheria Becaglie Nappi e Gisa Costruzioni che potrebbero rovesciarla in modo importante.

Riprende il girone di ritorno del campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa e prosegue la lotta a distanza tra Robur Gladio e Delfini 74, entrambe a segno alla prima uscita. Il team di Longobardi, con Lipparoni e Morelli in evidenza, piega 6 a 3 un comunque ottimo Circolo Giardino, mentre sono Casamonti, Berti e Galantini a mettere le ali ai Delfini che sconfiggono 14 a 2 il Nondimeno 3.0. Non basta il ritorno di Busonero (condito da 4 gol) al Gingillacchero per contrastare il Bar Le Burle: Mancini, Lelli e Maliziola producono il 12 a 6 finale. Nell’anticipo della terza di ritorno (viste le vittorie a tavolino di Masterchef e Edil Casa sulle ritirate Teatricando e Pischelli), l’Edil Casa aggiunge altri tre punti al proprio positivo cammino vincendo 10 a 2 contro il Masterchef Utd: decidono Gurialic, Tiganasu e Prodan.

Anche nel campionato di Orbetello/Pozzarello è tempo di ritorno, ma gli Amici di Marley sono sempre carichi e pronti come nel 2018: 10 a 5 sulla Bottega del Pane, con tris di Vagnoni, Leonardo e Jacopo Alocci. I Supereroi si confermano prima antagonista con il 6 a 4 sull’Ugo’s Pub Team (Bartolini 3) firmato da Rusu, mentre il Cs la Rosa completa il podio attuale dopo il 9 a 6 calato sugli Spaccatazzine: Scotto e Podestà, con le loro triplette, indirizzano la gara. Infine, prima affermazione per l’Afc Birrareal, che conquista l’intera posta in palio con il 6 a 4 sull’Orbetello Futsal: poker per Pucci, man of the match.