La favorita San Miniato non si smentisce, sconfitte le Under 14 della Gea

SAN MINIATO – Quarta sconfitta di fila per la Simply Market Gea nel campionato Under 14 femminile Silver, che raggruppa le migliori otto società della Toscana. Le biancorosse di Luca Faragli si sono trovate di fronte la Pallacanestro San Miniato, una delle favorite per la Final Four, che ha fatto valere il fattore campo, mettendo in chiaro le cose fin dal primo quarto, chiuso avanti per 16-8. Le ragazzine grossetane hanno comunque lottato con i denti riuscendo a giocare alla pari con le quotate avversarie, guidate da Andrea Ierardi, per il resto del confronto, chiudendo con un più che onorevole passivo di undici punti, 50-39.

La formazione del Simply Market: Tanganelli, Di Stano, Panella, Scalora, Landi, De Michele, Vinci, Saccardo, Faragli. All. Luca Faragli. Parziali: 16-8, 25-15; 37-24.