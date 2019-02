Giovanili del Gavorrano, pareggio pesante degli Allievi di Trentini sulla leader Venturina

BAGNO DI GAVORRANO – Bella impresa degli Allievi regionali dell’Us Gavorrano che impongono lo stop alla capolista Venturina (0-0). I rossoblù di Walter Trentini hanno giocato alla pari con i livornesi che al 25′ del primo tempo hanno avuto l’occasione di andare in vantaggio con un calcio di rigore assegnato giustamente dall’arbitro, ma la massima punizione viene calciata direttamente fuori dallo specchio della porta. Per il resto le occasioni sono blande sia dall’una che dall’altra parte.



Il secondo tempo si gioca ad armi pari. A sette minuti dallo scadere, il centravanti del Venturina Mordini commette un brutto fallo a gamba tesa sul portiere del Gavorrano, l’arbitro si dirige immediatamente verso i due iniziando ad estrarre un cartellino, ma giunto nelle immediate vicinanze il portiere, forse reagendo al fallo, fa cambiare idea al direttore di gara che espelle entrambi i giocatori. L’incontro finisce così senza altre emozioni.



Netta sconfitta invece per gli Allievi interprovinciali sul campo dell’Atletico Piombino (4-0). Un risultato bugiardo per quello che si è visto in campo. Specialmente nella ripresa i gavorranesi hanno disputato un’ottima gara rendendosi pericolosi per ben 4 volte senza purtroppo riuscire a trasformare in gol le occasioni.



I Giovanissimi regionali allenati da Patrizio Marconi, nonostante un ottimo incontro, si sono arresi sul campo del Venturina, che ha segnato una rete per tempo.

I Giovanissimi provinciali sono invece scivolati in casa (0-1) contro l’Argentario per una sfortunata autorete su un tiro da fuori area, scagliato al 39′ del primo tempo. Dunque ben quattro minuti oltre il tempo di gioco, senza che il direttore avesse segnalato nessun minuto di recupero. Nella ripresa i rossoblù non sono riusciti a recuperare lo svantaggio.