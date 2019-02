Ferrovie, due stazioni chiuse: ecco come cambia la circolazione dei treni

GROSSETO – Quattro giorni di lavori interromperanno il trasporto ferroviario tra Civitavecchia e Tarquinia e anche il trasporto da e per Grosseto subirà alcune modifiche.

«Cantieri al lavoro dalle 22.30 di giovedì 14 febbraio alle 6.00 di lunedì 18 febbraio, fra Tarquinia e Civitavecchia – annuncia Ferrovie in una nota – per interventi di adeguamento infrastrutturale al traffico merci della Roma – Civitavecchia – Grosseto per incrementare la capacità della linea per i treni merci High Cube. I lavori riguarderanno sia la componente tecnologica con attività sulle linee di alimentazione e di segnalamento, sia la componente civile con attività ai binari e alle opere murarie lungo la tratta interessata».

«Prosegue così l’impegno di Rfi e del Gruppo Fs Italiane per adeguare la rete ferroviaria nazionale agli standard europei previsti per i Corridoi Ten-T – prosegue la nota con l’obiettivo di sviluppare il trasporto merci e lo shift modale dalla gomma al ferro. Saranno circa 80 le risorse che Rete Ferroviaria Italiana metterà in campo tra operai, tecnici e ingegneri per un investimento di circa 1 milione e 300mila Euro».

«I treni regionali faranno capolinea a Civitavecchia e Tarquinia – conclude la nota – Tra Pisa/Grosseto e Tarquinia i servizi saranno effettuati in treno a eccezione del regionale 23635 sostituito con bus da Montalto a Civitavecchia e dei treni 23652 e 23658 sostituiti con bus da Civitavecchia a Grosseto.