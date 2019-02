ElezioniProvincia19: ecco tutti gli eletti con le preferenze, candidato per candidato. TUTTI I NUMERI

GROSSETO – Dati ufficiali per le elezioni provinciali di ieri a Grosseto. Il nuovo consiglio provinciale vedrà cinque rappresentanti del centrosinistra, quattro del centrosinistra e uno delle Civiche di Maremma. Rispetto alla composizione del consiglio precedente il centrodestra conferma i suoi rappresentanti, mentre il centrosinistra perde un consigliere a beneficio della lista civica che ha ottenuto anche il sostengo del Movimento 5 Stelle di Grosseto. Nel centrodestra, da segnalare, l’avanzata della Lega che “strappa” un consigliere a Forza Italia. Nel precedente consiglio infatti il partito “azzurro” aveva due rappresentanti: Marco Biagioni (riconfermato) e Luca Teglia che invece è rimasto fuori come primo dei non eletti. Il Carroccio maremmano invece sale a due rappresentanti con Pierfrnacesco Angelini (riconfermato) e la new entry Luca Grisanti, sindaco di Camapgnatico. Fratelli d’Italia mantiene il suo consigliere con Bruno Ceccherini. Riconferma importante anche per la “civica” Olga Ciaramella che fa il pieno di voti.

Nel centrosinistra entrano in consiglio tutti esponenti del Pd con i due sindaci di Roccastrada e Massa Marittima Francesco Limatola e Marcello Giuntini. Da mettere in evidenza che in tutto il consiglio non è riuscito ad entrare neanche un solo rappresentante dei Comuni della montagna.

Lista “Vivarelli Colonna Presidente”: Olga Ciramella 8.413, Luca Grisanti 8.400, Marco Biagioni 7.237, Pierfrancesco Angelini 6.384, Bruno Ceccherini 6.048, Luca Teglia 4.628, Martina Landi 0, Camilla Mancineschi 0, Francesca Travison 0.

Lista “Democratici insieme”: Francesco Limatola 7.978, Lorenzo Mascagni 6.936, Marcello Giuntini 6.412, Luca Aldi 3.764, Federico Badini 2.993, Sandra Mucciaraini 1.728, Stefania Carli 207, Luciano Luciani 69, Tiziana Goffo 0, Romina Naldi 0.

Lista “Civiche di Maremma”: Rinaldo Carlicchi 7.455, Filippo Lombardelli 3.316, Lorella Tronchi 1.132, Francesca Pepi 1.060, Giovanni Barbagli 0.