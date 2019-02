Elezioni provinciali: «Storica affermazione di Fratelli d’Italia. Siamo radicati e in crescita costante»

GROSSETO – «Al di sopra di ogni aspettativa, Fratelli d’Italia si conferma in consiglio provinciale con il consigliere Bruno Ceccherini. Un risultato straordinario perché dimostra come il partito è radicato su tutto il territorio maremmano e in costante crescita» a parlare è il portavoce provinciale, Fabrizio Rossi.

«Pur non avendo la possibilità di usufruire del voto ponderato di ben due consiglieri che, nel corso di questa consiliatura, hanno cambiato casacca – dice Rossi – partiti solo con il voto ponderato di due consiglieri comunali di Grosseto, Bruno Ceccherini ha ottenuto oltre seimila voti ponderati, dimostrando grande adesione per il suo operato e di quello del presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sul tema della sicurezza e sulle tematiche ambientali».

«La grande propensione al radicamento di Fdi – aggiunge il portavoce – si è dimostrata eccezionale nei comuni minori e in quelli di fascia intermedia dove, contro ogni aspettativa, è stato apprezzatissimo. Rispetto a due anni fa il voto numerico e ponderato si è rivelato in grande espansione, nonostante che nelle scorse elezioni avesse ricevuto il consenso anche di altri voti ponderati sul capoluogo».

«La chiarezza e la trasparenza, insieme alla competenza – conclude Rossi – fanno di Fdi il vero punto di riferimento per la destra politica che in Maremma rappresenta il cambiamento rispetto all’ormai logorato partito democratico, che ha subito uno smacco anche in queste elezioni provinciali. Ringrazio tutti i consiglieri e i sindaci maremmani che ci hanno sostenuto e che sanno che in Fratelli d’Italia possono sempre contare».