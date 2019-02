Elezioni provinciali: «Centrodestra bocciato, non è più maggioranza. I dati lo dimostrano»

GROSSETO – “Il risultato delle elezioni provinciali lancia un messaggio chiaro alle forze politiche di centrodestra e lascia ben sperare per il prossimo futuro.” È con queste parole che il segretario provinciale del Partito Democratico, Gesuè Domenico Ariganello, commenta l’esito dell’appuntamento elettorale di ieri che ha visto protagonisti tutti i consiglieri della provincia di Grosseto.

“Il vero dato politico – ha continuato Ariganello – a differenza di quanto dichiarato dal Presidente Vivarelli Colonna, fotografa una importante battuta di arresto del centrodestra. Le forze politiche che appartengono a quell’area non sono più in maggioranza in Provincia e questo è un dato di fatto inconfutabile. Una bocciatura, dunque, che dimostra la necessità di un cambio di rotta nel governo della Provincia”.

“Ai consiglieri eletti della lista Democratici insieme – ha aggiunto il segretario – auguro un buon lavoro. Il loro impegno sarà importante per consentire al nostro territorio di poter contare su un rilancio concreto e su una forza politica capace di rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità”.

“Approfitto – ha concluso Ariganello – anche per ringraziare la squadra che ha lavorato in occasione di questa tornata elettorale. E grazie anche ai sindaci e ai consiglieri che hanno votato per la lista Democratici insieme, una lista che vogliamo rappresenti il primo passo verso il rilancio di una piattaforma aperta e riformista capace di interpretare il cambiamento iniziato da ieri”.