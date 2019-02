Concessioni balneari: «Pieno sostegno agli operatori. Mozione modificata per evitare fraintendimenti»

GROSSETO – «Non era nostra intenzione mettere in discussione la proroga delle concessioni balneari e se alcune parti del testo della nostra mozione hanno lasciato spazio ad equivoci e fraintendimenti, non abbiamo nessun problema a modificarle, cosa che stiamo facendo in queste ore presentando un testo sostitutivo» Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, chiarisce la posizione del gruppo in relazione alla mozione in merito ai profili di illegittimità costituzionale della legge di bilancio approvata in Parlamento a fine dicembre.

«Del resto, come sanno benissimo gli stessi operatori del settore – aggiunge il capogruppo – la nostra posizione sulla direttiva Bolkestein è sempre stata netta a sostegno delle ragioni del settore. Nella mozione vogliamo affrontare un’altra questione, quello di riaffermare i principi costituzionali in materia di competenze delle Regioni e in nessun modo intervenire nel merito dei temi sollevati».

«Domani stesso pertanto depositeremo – conclude Marras – il nuovo testo depurato, a scanso di ulteriori equivoci, delle parti che ineriscono il demanio marittimo».