Assemblea regionale dei balneari, Confesercenti: «Nuova normativa per concessioni e accessibilità»

FOLLONICA – Si parlerà della nuova normativa sulle concessioni demaniali e delle novità introdotte dalla legge di bilancio, nella prossima assemblea regionale Fiba, che si svolgerà domani, martedì 12 febbraio, a partire dalle ore 15, a Follonica, sul lungomare, presso il ristorante Arca.

La Fiba Toscana, la federazione dei balneari della Confesercenti, incontra gli associati per parlare delle novità introdotte dalle legge di bilancio in materia di concessioni demaniali marittime.

«Si tratta di una riunione che interessa i balneari della Fiba Toscana sud – afferma il presidente provinciale Simone Guerrini – e riguarderà le province di Grosseto e Livorno». All’ordine del giorno la nuova normativa sulle concessioni demaniali «e le procedure per l’estensione, il rinnovo, per altri 15 anni – prosegue Guerrini –; ma analizzeremo anche la nuova legge regionale per l’adeguamento degli stabilimenti in materia di disabilità e accessibilità, oltre a tutta la modulistica necessaria».

All’assemblea, oltre a Guerrini, sarà presente il presidente regionale della categoria, Stefano Gazzoli, il vicepresidente nazionale Fabrizio Lotti, e il presidente provinciale di Livorno Maurizio Frassoni.