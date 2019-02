Ad Arcidosso il centrodestra tende la mano ai 5 Stelle e pensa ad una civica

ARCIDOSSO – «Non abbiamo ancora nomi ma ci stiamo lavorando». È prudente Guendalina Amati, consigliere di opposizione ad Arcidosso e neo coordinatrice del comitato elettorale che riunisce Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ad Arcidosso.

«Oltre a cercare le persone più adatte che possano rappresentarci in una futura lista civica, il comitato avrà il ruolo di confrontarsi con le altre anime del paese e tutte le forze civiche e politiche di opposizione a questo mal governo del PD, associazioni e singoli cittadini, compresi i 5 Stelle su tutti, con i quali ci unisce fortemente un’analisi politica locale comune e un intento positivo per l’Amiata».

Insomma, una lista civica che riunisca tutto il centrodestra, e che strizza l’occhio ai pentastellati. «Crediamo fortemente che ad Arcidosso ci saranno due schieramenti contrapposti: c’è bisogno sia del centro destra sia di quelle altre forze che si riconoscono in questo progetto» continua la nota del comitato elettorale. Per quanto riguarda il candidato sindaco, però, Amati non si sbilancia «Non c’è ancora un nome». Quanto al suo nome come possibile candidata si schermisce «Sarà il Comitato a decidere. Io sono a disposizione come lo sono sempre stata. La mia nomina a coordinatrice non è comunque una preclusione».