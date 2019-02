ORBETELLO – Re Carnevale ha dato il via ufficialmente alla 50esima edizione del Carnevaletto da Tre Soldi di Orbetello, giunto alla 50esima edizione.

Per il suo arrivo Re Carnevale quest’anno ha fatto le cose in grande: dopo aver sfilato per le vie di Neghelli, è arrivato in piazza Eroe dei due mondi accompagnato dalle reginette e dalle maschere dei rioni, dalla musica della banda di Città di Orbetello e dal gruppo di musici e sbandieratori di Amelia.

Una volta arrivato in centro, il sovrano del Carnevaletto ha letto il proprio proclama, dando ufficialmente inizio alla festa. Il prossimo appuntamento con la manifestazione è domenica 17 febbraio in Corso Italia per la prima sfilata dei carri allegorici.