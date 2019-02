Sull’Amiata con la motoslitta dei Carabinieri: in azione sulle piste da sci. TUTTE LE FOTO

AMIATA – La Stagione sciistica del Monte Amiata entra nel vivo ed il presidio dell’Arma, inquadrato nella Stazione Carabinieri di Castel del Piano e dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Pitigliano, garantisce la sicurezza ai numerosi turisti appassionati di sport invernali che in questi giorni affollano gli impianti sciistici amiatini.

L’unità di base ove talvolta sono inviati rinforzi, è sempre costituita da personale esperto e specializzato sciatore e soccorso piste, con a disposizione speciali mezzi in dotazione per attività di montagna in motoslitta.

I compiti prevalenti sono quelli di garantire ordine e sicurezza pubblica nella località turistica, attività sussidiaria di vigilanza e soccorso piste, nonché servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati in genere.