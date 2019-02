Piombino-Grosseto 0-4, poker servito e allungo a +4 sul Fucecchio

PIOMBINO – Il Grifone reagisce alle critiche sfoderando un poker che stende in un solo colpo Piombino e Fucecchio. Camilli, uomo fondamentale per i biancorossi, apre le marcature dopo sei minuti, mentre Cretella, Vanni e Molinari chiudono sul 4-0 una partita dominata.

Solito Grifone in campo, con il solo rientro di Cretella a centrocampo. In attacco conferma per il duo Andreotti-Vanni con Boccardi trequartista. Dopo appena sei minuti di gioco il Grosseto mette il proprio timbro sulla gara con la stoccata vincente di Camilli, che segna e corre a sfogare la propria gioia sotto al settore ospiti. Passano soltanto pochi minuti e il Grosseto raddoppia: Andreotti viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Cretella che spiazza Giacobbe per il 2-0. Il Piombino prova a reagire al 35’, con la prima vera occasione creata, ma Catalano davanti a Nunziatini non trova lo specchio della porta.

Nella ripresa a partire forte sono ancora gli ospiti, con un tiro di Boccardi dopo pochi minuti che finisce di poco sul fondo. Si passa così al 22’ con l’apertura di capitan Ciolli per Vanni, che s’invola verso la porta e insacca alle spalle di Giacobbe per il 3-0. Tra i nuovi entrati si mette in luce anche Zagaglioni, pochi minuti dopo, con una punizione fermata dalla barriera. A chiudere la partita ci pensa invece Molinari a tempo scaduto, servito da Cretella, chiudendo sul 4-0 una partita mai stata in discussione, e facendo volare il Grifone nuovamente a +4 sul Fucecchio, fermato per 1-1 in casa del Montignoso.

PIOMBINO: Giacobbe; Buselli, Bartoli, Rocchiccioli T., Rovai; Campelli, Zaccaria, Catalano, Rocchiccioli I. (22’ st Quarta); Calabrese (40’ st Giuliano), Bigazzi (12’ st Petrone). A disposizione: Rossi, Spigoni, Perillo, Cecchini, Principe. All. Serena.

GROSSETO: Nunziatini; Pizzuto, Gorelli, Ciolli, Sabatini; Cretella, Fratini (32’ st Luci), Camilli (20’ st Zagaglioni); Boccardi (28’ st Pierangioli); Andreotti (41’ st. Raito), Vanni (23’ st Molinari). A disposizione: Cipolloni, Lepri, Cantore, Del Nero. All. Magrini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta (Meozzi di Empoli, La Veniziana di Viareggio).

Reti: 6’ Camilli, 9’ rig. Cretella, 22’ st Vanni, 46’ st Molinari.

Angoli: 2-5