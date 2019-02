Nasce il gruppo “Amici di Francesco” per sostenere la candidatura di Limatola

ROCCASTRADA – Nasce il gruppo Amici di Francesco, che sostiene la candidatura di Francesco Limatola a sindaco di Roccastrada.

“Alla fine di un mandato si fanno i bilanci delle cose fatte – scrive Limatola – In questi giorni mi sto accorgendo con gioia che, certamente, contano le azioni, le opere, le iniziative, messe in campo in questi anni. Sono tutte importanti, ma ancora più importanti sono i legami costruiti facendo il sindaco. Oggi sono questi legami con le persone, nuove e diverse in taluni casi da quelle con cui ho iniziato il percorso in Comune, che fanno comprendere cosa possiamo ancora fare insieme per la nostra comunità”.

“Il risultato più grande – aggiunge il sindaco – non sono le azioni o i progetti realizzati, ma con chi e come ci siamo arrivati. Il bilancio è ciò che siamo oggi. Siamo di più e diversi e io sono, in questo senso, più ricco e diverso. Il gruppo “Amici di Francesco” nato in questi giorni è la rappresentazione del civismo che ha guidato, guida e guiderà i nostri comportamenti e azioni comuni”.

“Massimo Turacchi, coordinatore di questo gruppo, mi ha detto, promuovendo l’iniziativa, poche parole che qui condivido con tutti: il Comune di Roccastrada è troppo importante per me, è la mia terra, dove le mie radici affondano profonde, dove ci sono gli amici e i luoghi che mi hanno visto crescere, la famiglia. Il sindaco del nostro Comune deve comprendere innanzitutto questo legame e saperlo difendere offrendogli un futuro in cui la tutela si accompagni alla crescita. Essere “amici di Francesco” è un atto di fiducia e punto di partenza, vuol dire tutto questo: affiancarlo e far sentire costantemente la voce e le idee dei roccastradini, senza sconti e pregiudizi, a partire dalla campagna elettorale ma anche durante tutto il mandato”.

“E’ una grande gioia – conclude Limatola – vedere Massimo e tante altre persone unite nell’obiettivo comune di contribuire al bene di Roccastrada superando vecchi schieramenti politici e pregiudizi, e riconoscendo in me la persona giusta per rappresentarli”.