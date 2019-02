Liquidata in un’ora l’ultima Il Discobolo, successo esterno della Pallavolo Follonica

FOLLONICA – Nella giornata in cui cadono la prima e la seconda in classifica, la Pallavolo Follonica Hotel Parrini non stecca e nel posticipo domenicale batte come da copione il Fanball Il Discobolo, ultima forza del campionato. Le azzurre di coach Rossano Rossi, nonostante le assenze di pezzi da novanta come Paradisi e Belardi, battono 3-0 (13/25; 16/25; 16/25) le rivali a Camaiore e toccano quota 26 punti in classifica, riprendendosi il quinto posto che significa piena zona playoff.

Una partita senza storia, con il risultato mai in discussione, durata poco più di un’ora: i parziali lo dimostrano, con il sestetto follonichese che è sempre riuscito a tenere sotto controllo le avversarie. “È stata un’ottima vittoria, giunta grazie a una partita giocata alla perfezione dalle nostre giocatrici – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – e il risultato era tutt’altro che scontato, visto che dovevamo far fronte a due assenze di peso come quelle di Paradisi e Belardi. Così abbiamo guadagnato altri tre punti importanti che ci riportano al quinto posto in classifica, ormai vicinissimi al nostro obiettivo. Ma non dobbiamo mollare, perché già la prossima partita ci proporrà un impegno difficile: affronteremo il Calci, che ha battuto 3-2 la capolista Cecina”.

Per le cecinesi, che mantengono comunque salda la testa della classifica, è stata la prima sconfitta in assoluto in questo campionato. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini giocherà con l’Entomox Peimar Calci sabato 16 febbraio alle 21 al Palagolfo.

La formazione della Pallavolo Follonica: Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 15esima giornata – Serie C girone A:

Under 21 Lupi Santa Croce-Under 21 Pediatrica Specialist 0-3

Lupi Estintori San Miniato-Volley Sei Rose Rosignano 3-0

Entomox Peimar Calci-Baia del marinaio Volley Cecina 3-2

Pallavolo Cascina-Errepi Mtk Grosseto 3-1

Pallavolo Delfino Pescia-Volley Pantera Lucca 3-1

Fanball Il Discobolo-Pallavolo Follonica 0-3

Luca Consani Grosseto-Flora Buggiano 3-1

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 42

Flora Buggiano 36

Pallavolo Cascina 31

Entomox Peimar Calci 27

Pallavolo Follonica 26

Errepi Mtk Grosseto 25

Volley Pantera Lucca 24

Lupi Estintori San Miniato 22

Volley Sei Rose Rosignano 20

U21 Pediatrica Specialist 17

Luca Consani Grosseto 17

U21 Lupi Santa Croce 15

Pallavolo Delfino Pescia 11

Fanball Il Discobolo 2