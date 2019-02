Gol di Costanzo, miracoli di Salvalaggio: il Gavorrano batte il Ponsacco e sale ancora

BAGNO DI GAVORRANO – Clamorosa undicesima vittoria del Gavorrano a spese del Ponsacco, una delle squadre arroccate al terzo posto di una classifica corta e sempre in discussione. Un 1-0 importante per la rincorsa verso i playoff dei minerari targati Cacitti, bravi a resistere nonostante le assenze ad una rivale qualitativamente pesante anche grazie alla presenza dell’ex Brega, cecchino letale nel match di andata.

Inizio gara in mano agli ospiti, insidiosi con Brega e Semprini e vicini al vantaggio al quarto d’ora con ancora i due che non riescono a dialogare in area. Ancora l’ex unionista vicino al gol, mentre alla mezz’ora un Salvalaggio evita il tocco di Semprini da un retropassaggio incauto di Bruni. Al 41′ Ponsacco ad un soffio dal gol su punizione di Caciagli ma la sfera finisce sull’esterno della rete. Allo scadere è invece il team di Cacitti ad andare ad un passo dal gol prima con Lamioni (decisivo De Carlo) e poi con Gomes.

A inizio ripresa ancora Lamioni in avanti, fermato fallosamente al 2′ da Tazzer: per l’arbitro è rosso e rigore, ma dal dischetto bomber Jukic si vede parare la sfera. Il Gavorrano non demorde e attacca con Costanzo, conquistando un corner che poi lo stesso insacca con un bolide al volo: 1-0 e Malservisi-Matteini in festa. Gli uomini di Colombini ci riprovano al 16′ ma Castorani servito da Semprini non ha la giusta freddezza davanti a Salvalaggio. Da dimenticare il calcio piazzato, troppo alto, di Costanzo.

Sul finale chance per Zorica cui replica Bracciali, subentrato da poco a Grifoni. Segue una mischia in area del Gavorrano senza nulla di fatto e, nel recupero, prima due miracoli di Salvalaggio su Brega e Mariani e poi il tiro di Gremigni alto di un soffio.

Con questo undicesimo successo in campionato, i maremmani si regalano l’ottava posizione a otto passi dalla vetta adesso presieduta dalla Tuttocuoio.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Cerretelli, Bruni, Placido, Gomes, Grifoni (Bracciali), Jukic, Costanzo, Lamioni. A disposizione: Florin, Capozzi, Fontana, Pardera, Scognamiglio, Koci, Carlotti, Brunacci. All. Cacitti.

PONSACCO: De Carlo, Lici, Colombini, Mazzanti, Negri (Mariani), Doveri (Gremigni), Tazzer, Semprini (Zorica), Castorani (Becagli), Brega, Caciagli. A disposizione: Bartolozzi, Matteoni, Menichetti, Caruso, Albanese. All. Colombini.

ARBITRO: Monaco di Termoli; assistenti Bernardini e Cremona di Genova.

MARCATORI: 5′ st Costanzo

NOTE: espulso al 2′ st Tazzer; al 3′ st Jukic si fa parare un rigore.