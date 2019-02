GROSSETO – Seggio aperto a Palazzo Aldobrandeschi dove oggi e fino alle 20 di vota per eleggere il nuovo consiglio provinciale. Sono tre le liste di candidati presenti a questo turno di provinciali dove possono votare soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei 28 Comuni maremmani. Ricordiamo che dopo la riforma Delrio la provincia è diventato un ente di secondo livello quindi a scegliere gli organi elettivi, consiglio provinciale e presidente, sono i rappresentanti dei cittadini nei Comuni.

Candidati e liste – Nella scheda elettorale sindaci e consiglieri troveranno tre liste: Democratici Insieme (centrosinistra), Vivarelli Colonna presidente (Centrodestra), Civiche di Maremma (civici con sostengo Movimento 5 Stelle). In questa tornata elettorale si rinnova soltanto il consiglio provinciale che rimane in carica due anni, mentre il presidente rimane in carica quattro anni. Per eleggerlo si voterà nel 2021.

Democratici insieme: Lorenzo Mascagni, Marcello Giuntini, Francesco Limatola, Luca Aldi, Federico Badini, Romina Naldi, Tiziana Goffo, Sandra Mucciarini, Stefania Carli, Luciano Luciani.

Vivarelli Colonna presidente: Pierfrancesco Angelini, Marco Biagioni, Bruno Ceccherini, Olga Ciaramella, Luca Teglia, Luca Grisanti, Martina Landi, Camilla Mancineschi, Francesca Travison

Civiche di Maremma: Rinaldo Carlicchi, Filippo Lombardelli, Francesca Pepi, Loredana Tronchi, Barbagli Giovanni

Chi vota – Il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali. In totale sono 359, di cui 28 sindaci

Il voto e le schede – Il voto è ponderato. Questo significa che il “peso” del voto, cioè il valore numerico, è diverso a seconda della popolazione residente del Comune. Per fare un esempio il voto dei consiglieri comunale conta molto di più rispetto a quello dei comuni più piccoli. Anche le schede sono diverse. Sono divise per colore in base alle fasce di popolazione: per Grosseto ad esempio è verde (nella gallery ci sono tutti i fac simili).

