GROSSETO – Il centrodestra tiene e si conferma prima forza in consiglio provinciale. Conquista cinque consiglieri su dieci, confermando il numero di rappresentanti tra i banchi di Palazzo Aldobrandeschi con la lista Vivarelli Colonna Presidente. Il centrosinistra si ferma a quattro consiglieri e alla fine perde un rappresentante rispetto al consiglio provinciale uscente e parziale sconfitta per l’esperimento della lista Democratici Insieme. Un solo consigliere alla lista Civiche di Maremma che entra in consiglio per la prima volta con il suo rappresentante Rinaldo Carlicchi, consigliere comunale di Passione Grosseto nel capoluogo.

Ecco gli eletti di centrodestra e centrosinistra. per la lista Vivarelli Colonna Presidente: Piefranesco Angelini (Lega), Luca Griansti (Lega), Marco Biagioni (Forza Italia), Bruno Ceccherini (Fratelli d’Italia), Olga Ciaramella (Lista Vivarelli Colonna Sindaco).

Per la lista “Democratici insieme”: Lorenzo Mascagni, Marcello Giuntini, Francesco Limatola e Luca Aldi, tutti e quattro del Partito democratico.