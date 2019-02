Dopo Gavorrano-Ponsacco, Mansi: «Vittoria meritata contro una grande squadra»

BAGNO DI GAVORRANO – Grande soddisfazione in casa del Gavorrano nel dopopartita con il Ponsacco, battuto 1-0 con eurogol di Costanzo. “Una vittoria contro una grande squadra – ha detto il vicepresidente Lorenzo Mansi – Tutti i ragazzi si sono sacrificati. Un bravo particolare a Gomes, autore di una partita straordinaria. E’ una partita normale. Il Gavorrano è stata la squadra più forte e si è meritato”.

“E’ la mia prima esperienza da allenatore – sottolinea il preparatore atletico Simone Lucchesi, che ha preso il posto di Callai – E’ stato tutto molto semplice. I ragazzi sanno cosa fare in ogni momento. Abbiamo vinto meritatamente e permettetemi di dire che i ragazzi sono fantastici. Il grosso lavoro che abbiamo fatto è far credere di essere dei buoni giocatori”.



“Lamioni mi ha messo una gran palla – sorride il portercolese Leonardo Costanzo, match winner del confronto – E’ stato un gran gol ma ci vuole anche tanta fortuna per fare certi gol, anche se tengo a sottolineare che l’avevamo provato in settimana. Volevamo vincere e provare a dar fastidio a quelle davanti. A questo punto ce la possiamo fare anche noi. Tutto quello che viene è guadagnato. Speriamo mercoledì di proseguire con un’altra grande prova”.

I risultati del 26 turno: Aglianese-Real Forte Querceta 2-1, Aquila Montevarchi-Sinalunghese 1-0, Ghivizzano-Cannara 1-2, Massese-Trestina 0-0, Scandicci-San Gimignano Sport 3-1, Seravezza-San Donato Tavarnelle 1-1; Bastia-Sangiovannese 1-0, Gavorrano-Ponsacco 1-0, Pianese-Prato 1-2, Viareggio-Tuttocuoio 2-1.

La classifica: Pianese 47 punti; Ghivizzano, Seravezza Pozzi 46; Ponsacco, Tuttocuoio 45; Montevarchi 44; San Donato 43; Gavorrano 40; Trestina 38; Cannara 37; Viareggio 36; Sangiovannese 34; Prato 33; Aglianese e Bastia 30; Real Forte Querceta 28; Scandicci 26; Sinalunghese 23; San Gimignano 15; Massese 13.