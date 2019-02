Cinque reti al Prato, il Circolo Pattinatori vince ancora e intravede i playoff

GROSSETO – L’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto supera anche l’Estra Prato 1954 per 5-1 e colleziona la quattordicesima vittoria consecutiva nel campionato di serie B. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno dominato in lungo e largo l’incontro, ma non sono riusciti a dilagare per una difesa a zona che ha permesso ai lanieri di limitare i danni.

Nel primo tempo il Grosseto, prima di trovare la rete di una punizione di prima di Gionata Vecoli al quarto d’ora di gioco hanno colpito il palo con Battaglia e Lugli ed hanno anche fallito un rigore con Alessandro Saitta. I biancorossi sono però rimasti tranquilli e alla fine hanno bucato la porta difesa da Alessandro Vespi, continuando però a colpire pali e a produrre occasioni. Chiuso il primo tempo sul 3-0 con una doppietta di Vecoli e il centro di Battaglia, nella ripresa l’Edilfox ha chiuso i conti con un rigore e con una magia di Battaglia (nella foto di Mimmo Casaburi), che ha firmato la terza rete personale in tuffo. Di ottima battuta l’unico gol del Prato, realizzato da Poli a sei minuti dalla fine del confronto. I lanieri hanno comunque fatto una buona impressione, se non altro per una difesa a zona ben organizzata che ha lasciato pochi spazi alla corazzata maremmana.

Soddisfatto a fine partita il coach Massimo Mariotti: “Il Prato è una buona squadra, allenata da Enrico Bernardini, uno che sa fare il suo mestiere e che ha utilizzato una difesa a zona stretta che pochi fanno. Per attaccare questo tipo di difesa ti devi allenare molto. Bisogna correre meno e aspettare il momento giusto. Noi siamo stati troppo precipitosi e alcuni passaggi sono stati imprecisi. Preferisco comunque aver vinto per 5-1 che per il 12-4, non serve fare goleade. A questo punto della stagione non è importante battere i record ma lavorare per essere al top della condizione per le finali”.

Nell’altro anticipo della quinta di ritorno il Viareggio Hockey ha vinto, soffrendo (6-4) sulla pista di Siena e mantiene inalterate le otto distanze dal quintetto biancorosso, sempre più vicino alla qualificazione per i playoff.

EDILFOX: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Rosati, Angeloni, Gemignani, Battaglia. All. Mariotti.

ESTRA PRATO: Alessandro Vespi, Francesco Vespi; Barbani, Benelli, Cappelli, Pacini, Poli, Raggioli. All. Bernardini.

ARBITRO: Iuorio di Salerno.

MARCATORI: nel p.t. 15’11 e 20’10 Vecoli, 24’39 Battaglia; nel s.t. 15’22, 16’06 Battaglia, 18’48 Poli.

NOTE: espulsione temporanea (2′): Pacini, Poli, Bardini, Poli, Barbani.