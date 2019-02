GROSSETO – Ancora un paio di giorni di vento forte in Maremma. Lunedì 11 febbraio sono previste raffiche fino a 40 chilometri orari a Grosseto e provincia, con ripercussioni anche sui mari che saranno mossi.

Poi arriverà il freddo. Da martedì in poi, e per tutta la settimana, nel capoluogo sono attese temperature minime prossime allo zero, mentre le massime resteranno gradevoli, quasi sempre superiori ai 10 gradi centigradi.

Mentre sulla costa è previsto qualche grado in più, le temperature più fredde si avranno come sempre all’interno e ai comuni amiatini, dove si andrà sotto lo zero. Non dovrebbero esserci precipitazioni.

