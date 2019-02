Una vita libera da droghe e alcol: se ne discute in città al “Forum delle famiglie”

GROSSETO – Martedi’ 12 febbraio alle 16 le Acat (associazioni club alcologici territoriali) Grosseto nord, Grosseto green e Follonica, organizzano nel salone della parrocchia Santa Teresa di Calcutta il “Forum delle famiglie” sull’educazione alcologica continua.

«Le finalità di questo incontro – spiegano le Acat – sono atte a sensibilizzare le famiglie e la comunità a mettere in discussione convinzioni e comportamenti degli stili di vita non salutari (bevande alcoliche, fumo, azzardo, sedentarietà, disagio psichico, droghe, cattiva alimentazione e tecnologie elettroniche, sia personali che familiari. Il forum serve a progettare le attività formative dei club insieme alle altre associazioni e servizi socio sanitari che siedono al tavolo del c.a.t.f. (centro alcologico territoriale funzionale) di Grosseto, per incrementare la rete territoriale dei club e per dare più strumenti formativi».

«Verrà eletto un nuovo coordinamento – concludono gli organizzatori – utile per dare maggiore impulso nella continuità dei progetti di sviluppo, con l’intento di salvaguardare e non disperdere il lavoro fatto secondo la metologia del prof. Hudolin.

la serata si concludera’ con un rinfresco offerto dalle famiglie dell’associazione. L’incontro è completamente gratuito e aperto a tutta la comunità».