Turismo sostenibile: la Maremma ne discute a Monaco con il principe Alberto

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora sarà presente al convegno sulle pratiche Innovative per un Turismo Sostenibile nel principato di Monaco, evento riservato a soli 80 Comuni con marchio Touring Club, che si terrà il 15 febbraio.

«L’Associazione Paesi Bandiera Arancione, in collaborazione con la Fondazione Albert II di Monaco, il Comune del Principato di Monaco e l’Ambasciata d’Italia – spiega l’Ente in una nota – ha organizzato per venerdì 15 febbraio, un Convegno dal titolo “Pratiche Innovative per un Turismo Sostenibile” durante il quale i Paesi Bandiera Arancione saranno protagonisti, ed avranno l’occasione di confrontarsi con personalità del Mondo Politico ed Economico oltre che con gli Organismi del Principato, che da decenni applicano con successo politiche atte al risparmio energetico e all’utilizzo di nuove tecnologie a vantaggio della comunità».

«L’evento, riservato a soli 80 Comuni titolari del marchio del Touring Club – conclude la nota – sarà caratterizzato dalla presenza del Principe Alberto II di Monaco che saluterà i Sindaci presenti. Per Santa Fiora, saranno presenti Federico Balocchi, sindaco, e Alessandro Ciaffarafà, assessore al turismo».