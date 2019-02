Sfida ad armi pari fra le ragazze dei Vigili del Fuoco e il San Bartolomeo Capannoli

GROSSETO – Partita di cartello quella che si prepara a giocare il sestetto dei Vigili del Fuoco di Prima Divisione femminile alle ore 20,30 contro il San Bartolomeo di Capannoli nella palestra del comando di Via Carnicelli.

Non è un match facile per le maremmane sempre alle prese con problemi di formazione. Coach Simone Canapicchi, ancora una volta dovrà cercare la soluzione migliore per cercare di lottare alla pari contro una sestetto ospite che attualmente occupa la terza posizione in classifica contro la quinta delle grossetane con la differenza di avere tre punti in più di vantaggio. Come si può intuire, i valori in campo tra le due formazioni sono minimi.

Nel match dell’andata furono le biancorosse ad avere la meglio sulle avversarie con il risultato finale di tre set a uno al termine di una gara giocata in maniera impeccabile dalle biancorosse. Ma la situazione con il tempo è cambiata, così come sono cambiate le dinamiche all’interno del gruppo maremmano, che ha dovuto spesso fare i conti con assenze, infortuni e malattie varie, che hanno finito per influire sul rendimento della formazione allenata dal tecnico Canapicchi. Se le grossetane vogliono ancora sperare di centrare l’obiettivo play off non hanno molto da scegliere. Devono andare in campo e cercare di fare loro il match di questo fine settimana. In caso di sconfitta le speranze di conquistare una eventuale promozione passando attraverso gli spareggi di fine campionato si ridurrebbero al minimo costringendo la squadra del presidente Del Brocco a giocare ancora in Prima Divisione anche nella prossima stagione e a rimandare all’anno prossimo una eventuale promozione in serie D.