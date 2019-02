Poche occasioni e nessun gol fra gli Juniores del Gavorrano e il San Gimignano

FOLLONICA – Non vanno oltre lo 0-0 gli Juniores nazionali dell’Us Gavorrano nella gara disputata al “Nicoletti” di Follonica contro il Sangimignanosport. Con Patrizio Marconi al posto dell’indisponibile Marco Biagiotti, i rossoblù, rinforzati dal capitano della squadra di serie D Federico Conti, non sono riusciti a trovare un varco nella difesa senese. La partita è stata equilibrata e le due rivali hanno sostanzialmente avuto una occasione per parte.

Nel primo tempo c’è voluta una grande parata del portiere Alessio Martelli per evitare il gol degli ospiti, mentre i padroni di casa nella ripresa sono andati vicini al vantaggio con un bel colpo di testa di Forni. Per il Gavorrano, partito per cercare di bissare il bel successo di Cannara, è stato probabilmente un passo indietro sotto il profilo del gioco, anche se va detto che il San Gimignano era ben disposto in campo e non ha lasciato spazio ai giocatori maremmani.

GAVORRANO: Martelli, Balloni, Righini (1′ st Berti), Conti, Amato, Forni, Barlettai, Cinea, Luca Costanzo, Pastore, Scala. A disposizione: Sabatini, Franchellucci, Molia. All. Patrizio Marconi.

SANGIMIGNANOSPORT: Mazzuoli, Del Toro, Bacci, Peruzzi, Bartoloni, Masini, Sassu (30′ Casetti), Tuveri, Viani, Giovenco (41′ st D’Alessio), Burresi (23′ st Barbarino). A disposizione: Lusini, Massa. All. Bianchini.

ARBITRO: Marconi di Grosseto (assistenti Ginanneschi e Stella di Grosseto).

NOTE: ammonito Casetti.