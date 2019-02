Pattinaggio: le argentarine Sciullo, Lucignani e Alocci sbancano il trofeo internazionale di Roma

MONTE ARGENTARIO – Prima uscita stagionale e grande successo per tre atlete del Pattinaggio Artistico Costa d’Argento che con tre acuti conquistano il trofeo internazionale di Roma.

Questi i risultati del team argentarino: nella categoria Allievi regionali A primo e secondo posto per Ginevra Sciullo e Vanessa Lucignani, mentre negli Esordienti regionali A Sofia Alocci ha conquistato il gradino più alto del podio.

L’insegnante Alessandra Scarponi raccoglie il primo successo dopo una lunga preparazione delle atlete e si dice soddisfatta per il primo importantissimo traguardo raggiunto. Immensa soddisfazione anche per Il presidente Sandro Sebastiano Carboni che si complimenta con le sue giovani atlete.