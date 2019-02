Nuova scuola, il Tar dà ragione al Comune: «Via libera ai lavori, già installato il cantiere»

SANTA FIORA – “Partono i lavori per la nuova scuola di Santa Fiora. Respinto il ricorso al Tar della ditta seconda aggiudicataria” a farlo sapere è il Comune in una nota.

“Termina l’attesa per vedere l’avvio dei lavori per la nuova scuola di Santa Fiora – prosegue la nota – Il Tribunale Amministrativo Regionale ha, infatti, respinto definitivamente il ricorso presentato dalla ditta arrivata seconda nella gara per l’aggiudicazione dei lavori. Chiusa la vicenda giudiziaria con la conferma del buon lavoro istruttorio compiuto dall’ufficio tecnico del Comune può partire la fase operativa relativa al cantiere per realizzare lo stabile”.

“Un altro passo verso il futuro – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – per tutti coloro che vogliono vivere e crescere i loro ragazzi a Santa Fiora. La nostra nuova scuola è un atto di fiducia nelle potenzialità che aree come la nostra hanno dal punto di vista sociale ed economico. Tra i capisaldi di ogni comunità c’è l’istruzione e la cultura e noi abbiamo scelto di investire proprio in uno stabile che sia il nostro segnale e la nostra caratteristica. Vogliamo per gli studenti di oggi e di domani spazi moderni, belli e attrezzati e li realizzeremo.”

“La ditta aggiudicataria, C.E.V. (Consorzio Edili Veneti) – conclude la nota – ha provveduto ad installare il cantiere e nei prossimi giorni potremo salutare l’inizio dei lavori della scuola media”.