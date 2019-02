L’annuncio del sindaco: «Lavori al campo di Albinia e sulle tribune del Vezzosi»

“L’attuale amministrazione comunale è già intervenuta per la struttura sportiva di Fonteblanda – ricorda Casamenti – partecipando alle spese per il rifacimento di parte delle strutture e al rifacimento del campetto polivalente di Polverosa. Ora toccherà ad Albinia e alla struttura sportiva di Orbetello dove il settore giovanile è particolarmente fiorente”.

“Si parla – aggiunge il sindaco di Orbetello – di problemi decennali mai affrontati che solo ora trovano finalmente attenzione da parte dell’attuale amministrazione comunale. Per Albinia chiaramente si tratterà di un intervento importante in attesa della nuova struttura sportiva che sarà realizzata ex novo in altra ubicazione e per la quale la procedura di previsione urbanistica richiede molto tempo”.

“Per quanto riguarda invece l’importante realtà sportiva calcistica giovanile nata a Orbetello Scalo – conclude Casamenti – che sta crescendo di giorno in giorno, sarà fortemente aumentato il contributo ordinario”.