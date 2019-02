La velista e giudice Agnese Gargiulo insignita del premio speciale Fiv per il Kiteboard

ROMA – Prestigioso riconoscimento per la velista e giudice FIV e dottoressa in psicologia Agnese Gargiulo, delegata Kite della Toscana, che di recente ha ricevuto a Roma nei prestigiosi saloni del Palazzo del Coni il premio speciale FIV – Attività nazionale Kiteboarding 2018, dall’attuale Presidente Mondiale Mirco Babini con la motivazione “Per l’impegno profuso nella promozione e nello sviluppo nazionale dello sport del Kiteboard”.

Lo scorso anno Gargiulo (nella foto, a destra) è stata ideatrice della prima Long Distance Race di Kite Hydrofoil, da Marina di Grosseto a Porto Santo Stefano passando per Talamone e l’Isola del Giglio per un totale di 500 miglia marine con 20 partecipanti della top list del ranking mondiale, organizzato dal Circolo Nautico Maremma.

La premiazione è avvenuta durante l’Assemblea Nazionale della classe Kiteboarding Italia e nella relazione è stato ricordato il 2018 come l’anno dei successi per le tante medaglie conseguite nel diverse discipline del Kite in campo nazionale e internazionale. Per l’anno in corso sono previsti ben 26 eventi in Italia di Kiteboard e tra questi il Campionato del Mondo di formula Kite, quella che vede navigare volando sugli hydrofoil a velocità che sono paragonate alle ultime barche di Coppa America.