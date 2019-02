La Roma C5 non concede niente, strapazzata a due cifre per l’Atlante Grosseto

FRASCATI – Sconfitta in terra laziale per l’Atlante Grosseto battuto 11-7 dalla Roma C5. Va male il tentativo dei biancorossi di sorpassare i romani penultimi in classifica e sperare in una risalita per evitare almeno la retrocessione diretta. Tanto cuore e buone intenzioni per i grossetani, trascinati anche dalla tripletta di Galindo, ma i giallorossi hanno ribattuto colpo su colpo, con Roxo e Caique autori a loro volta di tre centri ciascuno.

ROMA C5: Lo Conte, Roxo, Gastaldo, Caique, Fontanella, Di Scala, Pagno, Diaz, Ghouati, Donadoni, Silvitelli, Tarenzi. All. Di Vittorio.

ATLANTE GROSSETO: Ottaviani, Galindo, Radaelli, Muraca, Alex, Nanni, Cassioli, Falaschi, Senesi D., Senesi G., Izzo. All. Chiappini.

MARCATORI: 6’31’’ p.t. Galindo, 8’27’’ Roxo, 8’33’’ Galindo, 11’32’’ Ghouati, 13’50’’ Radaelli, 14’36’’ Galindo, 16’24’’ Galindo, 17’ Ghouati, 17’28’’ Caique, 1’ s.t. Gastaldo, 6’32’’ Alex, 7’ Caique, 8’ Silvitelli, 10’53’’ Gastaldo, 11’48’’ Caique, 14’41’’ Silvitelli, 16’01’’ Cassioli, 16’04’’ Ghouati.

ARBITRI: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme), Carlo Casu (Sassari) CRONO: Simone Valeriani (Albano Laziale)

NOTE: ammoniti Roxo, Muraca, Di Scala, Silvitelli; espulsi al 6’44’’ del s.t. Muraca (G) per somma di ammonizioni; al 15’54’’ del p.t. Caique (R) fallisce un tiro libero.