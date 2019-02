Dopo la sosta la Pallavolo Follonica sfida l’ultima Discobolo per risalire in classifica

FOLLONICA – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo dopo un turno di sosta. E il calendario della 15esima giornata del campionato di serie C porta le azzurre di coach Rossano Rossi a Camaiore sul campo del Fanball Il Discobolo.

Un turno che sulla carta si annuncia ampiamente alla portata del sestetto follonichese, visto che gli avversari occupano l’ultimo posto in classifica con appena due punti, frutto di una vittoria di misura, mentre Follonica è sul settimo gradino della graduatoria a quota 23. All’andata non ci fu storia: al Palagolfo le azzurre batterono nettamente (3-0) le avversarie. E adesso per Follonica è cruciale non perdere l’occasione di fare bottino pieno per mantenere l’aggancio alla zona playoff. Le azzurre, però, rischiano di dover scendere in campo senza Paradisi e Belardi, ancora sulla via del recupero.

“In questa settimana di sosta – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – ne abbiamo approfittato per lavorare bene e mettere a punto tutti gli aspetti fondamentali del nostro gioco. Un lavoro che ci servirà, perché le nostre avversarie viaggiano spedite e la lotta per la zona playoff si annuncia più combattuta che mai. In questo campionato, poi, nessuna partita ha un finale già scritto: è vero che affrontiamo l’ultima in classifica, ma come ogni volta dovremo sudarci la vittoria e serviranno concentrazione e impegno. Confido che le nostre ragazze, nonostante le eventuali assenze, affronteranno la partita al massimo”.

Il programma della 15esima giornata – Serie C girone A:

Under 21 Lupi Santa Croce-Under 21 Pediatrica Specialist

Lupi Estintori San Miniato-Volley Sei Rose Rosignano

Entomox Peimar Calci-Baia del marinaio Volley Cecina

Pallavolo Cascina-Errepi Mtk Grosseto

Pallavolo Delfino Pescia-Volley Pantera Lucca

Fanball Il Discobolo-Pallavolo Follonica

Luca Consani Grosseto-Flora Buggiano

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 41

Flora Buggiano 36

Pallavolo Cascina 28

Entomox Peimar Calci 25

Errepi Mtk Grosseto 25

Volley Pantera Lucca 24

Pallavolo Follonica 23

Volley Sei Rose Rosignano 20

Lupi Estintori San Miniato 19

U21 Lupi Santa Croce 15

U21 Pediatrica Specialist 14

Luca Consani Grosseto 14

Pallavolo Delfino Pescia 8

Fanball Il Discobolo 2