Congresso Pd, l’onorevole De Micheli in Maremma per sostenere Zingaretti segretario

GROSSETO – Appuntamento organizzato da “Piazza Grande Provincia di Grosseto” per martedì prossimo, 12 febbraio. L’onorevole Paola De Micheli, presidente del “Comitato per Nicola Zingaretti”, sarà presente sul territorio per una visita a varie realtà sociali ed economiche della Maremma e per un confronto con imprenditori, sindacati e associazioni.

«La nota deputata emiliana, già Sottosegretario al Ministero dell’Economia ed ex Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone terremotate – annunciano gli organizzatori – visiterà dalle 10.30 due importanti aziende del settore chimico industriale di Scarlino: la “Crosa Service” con circa 200 dipendenti, e la multinazionale “Venator” con circa 300 dipendenti diretti e 200 nell’indotto. Oltre ai vertici aziendali saranno presenti i responsabili locali della Confindustria».

«Nel pomeriggio – prosegue la nota – dalle 13 l’On De Micheli, sempre accompagnata dagli esponenti di “Piazza Grande Provincia di Grosseto”, incontrerà per un saluto istituzionale il sindaco Andrea Benini e la Giunta comunale di Follonica. Alle 14.30 previsto l’incontro con la Caritas Diocesana mentre, alle 15.45, la Federazione provinciale del Partito Democratico in via Svizzera a Grosseto, ospiterà l’incontro pubblico con i sindacati Cgil. Cisl e Uil».

«Piazza Grande Provincia di Grosseto – conclude la nota – ringrazia l’On Paola De Micheli per l’opportunità di un confronto aperto con le realtà imprenditoriali e associative del territorio maremmano. Dopo l’iniziativa con il parlamentare europeo Goffredo Bettini il nostro comitato per Nicola Zingaretti si prepara ad altre iniziative simili in programma nelle prossime settimane, forte dell’affermazione della mozione sia a livello regionale, che provinciale e nel centro cittadino del capoluogo».