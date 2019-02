Concorso fotografico, torna il Trofeo Città di Follonica: ecco tutti i premi in palio e come partecipare

FOLLONICA – La fotografia torna ad essere protagonista a Follonica. Giunto all’ottava edizione, il concorso fotografico follonichese è uno dei più giovani del panorama nazionale, ma già da quattro anni posizionato al primo posto assoluto della classifica Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche).

«Il successo del concorso – spiegano gli organizzatori – è dovuto ad un insieme di scelte fatte dal Fotoclub Follonica, associazione culturale organizzatrice, che vedono una giuria di esperti per ogni sezione (che sono quattro: Tema Libero, Tema Natura, Portfolio e Sezione Lions “L’ambiente e la sua salvaguardia”); il catalogo del concorso, un prezioso libro fotografico che viene inviato a tutti i partecipanti; la cerimonia di premiazione, dove fotografia e spettacolo si uniscono; la mostra fotografica di un mese nell’ affascinante cornice della Pinacoteca Civica “A. Modigliani” di Follonica con esposte tutte le opere vincitrici e la proiezione di tutte le finaliste.

Infine, ma non per ultimi, i prestigiosi premi messi in palio».

Al miglior autore assoluto va, infatti, un assegno di mille e cinquecento euro più il Trofeo Città di Follonica, al miglior autore under 29 un assegno di trecento euro più una targa personalizzata e al premio della giuria un assegno di settecento euro più una coppa personalizzata. Ai premi più importanti sono affiancati i premi di sezione; i premi speciali sponsor e i premi tematici per le migliori fotografie di street photography, sport, ritratto e paesaggio.

Partecipare al concorso è facile, basta andare sul sito www.concorso.fotoclubfollonica.com e procedere all’ iscrizione, seguire le istruzioni indicate sul regolamento e inviare le fotografie online. La data ultima per partecipare è domenica 24 febbraio.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi, amatori e professionisti, residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.