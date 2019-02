Competenze sportive, anche golf e nuoto nel programma degli studenti del Fossombroni

GROSSETO – Nuove esperienze per gli studenti a indirizzo sportivo del Fossombroni che hanno fatto conoscenza diretta con le discipline di golf e nuoto. Una giornata intensa che ha visto il proseguimento dei moduli riservati a queste discipline.

I ragazzi dell’istituto statale di istruzione superiore hanno fatto visita al Golf Club Punta Ala, sotto la guida di Lorenzo Damiani, direttore e maestro del circolo. Gli studenti sono stati divisi in gruppi e hanno iniziato ad apprendere i primi rudimenti della disciplina sportiva, provando i colpi al campo pratica e sul pudding green. Il corso di apprendimento si è concluso con il gioco di due buche da parte degli istruttori che hanno illustrato la strategia di gioco e il comportamento sul campo, sia dal punto di vista etico che del regolamento. I ragazzi del Fossombroni, in seconda battuta, hanno svolto anche la prima lezione in piscina, presso la sede degli Amatori nuoto Follonica.

Gli studenti hanno provato in acqua i quattro differenti stili, poi si sono recati nella palestra adiacente alla piscina per seguire una lezione tecnica su esercizi di potenziamento muscolare e l’importanza della respirazione. Il Fossombroni ringrazia le due associazioni sportive per la collaborazione e la disponibilità mostrata verso la promozione dello sport. Far conoscere le varie discipline agli studenti è molto importante per arricchire le conoscenze e le competenze sportive.