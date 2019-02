FOLLONICA – Ultimo appuntamento con il carnevale follonichese prima del gran giorno delle sfilate. Oggi scopriamo segreti e curiosità del rione Zona nuova.

Carro: Zona Nuova presenta “Manitù pensaci tu”. «Il mondo in cui viviamo sta attraversando un periodo di crisi in ogni aspetto della vita. La crisi è pressoché universale – afferma il presidente Cristiano Battisti -: economica, ambientale, energetica, socio-culturale ecc. Tutte queste crisi sono il risultato di un gigantesco effetto-domino che nasce dal crollo dei valori. Ma vi ricordate che i nostri nonni uscivano senza chiudere la porta di casa a chiave? Ecco, il Rione Zona Nuova vuole invitarci a “ripristinare l’ultima configurazione sicuramente funzionante”, ispirandoci a culture tradizionali quale quella dei pellerossa. Nella loro filosofia, ogni singolo evento o azione aveva ripercussioni su tutto ciò che li circondava, perché essenzialmente gli esseri viventi e l’ambiente erano un tutt’uno. Il nostro carro è un omaggio a questa cultura: il Cerchio rappresenta l’incontro fra individui e l’equilibrio con l’ambiente e gli animali che lo popolano. Dal cerchio stesso prende forma l’acchiappa-sogni, tipico dei pellerossa. Il nostro è bello grosso, perché i sogni dell’umanità sono tanti … e si muove per acchiapparli meglio! E gli acchiappa-sogni più piccoli e laterali richiamano i valori primari dell’umanità, le basi per un mondo migliore in cui gli esseri viventi possano coesistere in armonia: Amicizia, Generosità, Libertà e Onestà».

«Le persone, le tante squaw, i piccoli indianini (uomini del futuro) forti di questa energia e intento comune, accompagnano il nostro carro tra le vie della città. Le donne indiane a terra, le ragazze indiane sul carro ed i tanti piccoli indiani della scuola primaria di via Cimarosa costituiscono l’unica ed inimitabile Tribù RossoGialla, tutti i loro vestiti sono realizzati e cuciti da persone del Rione, in un grande Cerchio di amicizia e generosità, due di quei valori che si stanno perdendo. Ed è così che, tra goliardia e leggerezza, tutta la tribù RossoGialla di Zona Nuova è raccolta in un unico grande grido… Manitù pensaci tu».

Reginetta: Elena Bertuccioli ha 23 anni e fa parte di Zona nuova sin da quando era bambina. «Sono fiera di rappresentare il mio rione – afferma -; è una grande famiglia e ci vogliamo bene. Così durante l’anno riusciamo ad affrontare le difficoltà e a fare sempre un buon lavoro».

Organigramma: presidente: Cristiano Battisti, vicepresidente: Cristiana Bertei, reginetta: Elena Bertuccioli, Carristi: Lorenzo Balestri, Cristiano Battisti, Sergio Carli, Alessandro Cocchetti, Alfonso D’Antuono, Traore Dembele, Roberta Fabbretti, Ermanno Figini, Roberto Innocenti, Morgan Pierini, Joanna Maria Ratynska, Elisa Salvini, Floro Salvini, Bruno Stella, Airin Irene Superina, Gian Mauro Terreni, Daniela Ticozzelli, Alessio Vettori, bozzettista: Angelica Scalise, sartoria: Anna Langella, Lucia Frigato, Federica Angiolini, Moreno Lazzari, Ornella Cocchetti, Giovanna Barbero, trucco reginetta: Estetica Armonie, trucco mascherata: Nunzia Boccabella, Francesca Cellini, Patrizia De Marco, acconciatura reginetta: Andrea Agnelli Parrucchieri.

Mascherata a Terra: portabandiera Giacomo Bianchi, Giulia Alby, Deborah Baldi, Samuele Baldi, Diana Bertazzon, Cristiana Bertei, Nunzia Boccabella, Arianna Bucci, Caterina Ceccanti, Francesca Cellini, Monica Cozzoli, Nicoletta Cutolo, Melissa Ferraro, Sandra Franceschi, Stefania Franchi, Maria Teresa Grazioli, Francesca Lazzari, Moreno Lazzari, Patrizia Maccarrone, Oksana Pylyponyuk, Maurizio Russo, Angelica Scalise, Giovanna Sica, Valentina Telesio, Sara Vecci.

Ragazze sul Carro: Matilde Achilli, Francesca Bianchi, Chiara Borelli, Martina Capanni, Alessia Cappelletti, Katiusha Latifi, Michela Lombardi, Elisa Salvini, Elisa Sucameli, Airin Irene Superina, Ginevra Tonini, Evelynn Tutuianu, Nelya Yahodynets.

Bambini Scuola Primaria Cimarosa: Gloria Ambrogetti, Tommaso Balducci, Lavinia Bardini, Sofia Bartalucci, Martina Battisti, Federico Bennati, Giulia Biagioni, Martina Blasio, Dyae Belargane, Malak Belargane, Federica Calosi, Nicolas Capurso, Sara Carrai, Graciela Daullja, Veronika Davydyuk, Alice Donati, Noemi Fagiolini, Alissa Fiorenzani, Giada Furi, Maddalena Gallo, Alessia Gurgu, Isabel Iacono, Bruno Iazzetta, Ambra Ibrahimi, Alexandra Kovalchuk, Caterina Lala, Kamilla Liasevych, Viola Masini, Emma Mattioli, Elisa Mazzei, Matilde Micheloni, Sofia Montalti, Greta Monteghirfi, Alessio Pascoli, Nicholas Petricci, Aminata Seye, Diarra Seye, Sofia Sterpin, Martina Taipi. Maestre: Giovanna Barbero, Sabrina Gazzerro, Alessandra Aquino