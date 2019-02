Carburante nelle fogne del paese: emergenza nella notte

GROSSETO – Cattivi odori di benzina in paese. L’emergenza per un probabile sversamento di idrocarburi è scattata ieri sera alle 22 quando, allertati dai residenti, i vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti a Campagnatico.

I cattivi odori, provenienti presumibilmente dalla rete fognaria, rilevate in piazza Dante Alighieri, via Cesare Battisti, via Goffredo Mameli, via Roma, via delle Piaggine.

I vigili del fuoco ha effettuato delle misurazioni strumentali per verificare possibili concentrazioni anomale di gas tossici e o infiammabili. Dalle rilevazioni non sono emerse valori anomali di gas tossici o infiammabili.

A tutela pubblica e privata incolumità è stato deciso di effettuare tutte le indagini tecniche e ambientali per individuare l’origine della perdita ed effettuare i necessari lavori di bonifica al di ripristinare le condizioni originarie di sicurezza e salubrità. Sul posto era presente anche il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti.