FOLLONICA – Si è aperta ufficialmente oggi con l’arrivo di Re Carnevale per le vie della città la 52esima edizione del Carnevale di Follonica. Insieme alle reginette degli otto rioni, tutte bellissime e pronte a sfidarsi per l’ambita fascia di Miss Carnevale, Re Oscar ha celebrato questa edizione del 2019 che domani, domenica 10 febbraio, vedrà scendere in strada per la prima sfilata i carri allegorici dei rioni in gara.

Ecco il discorso di Re Oscar:

Rimproveri per le mancate realizzazioni di: Rotatoiria Aurelia e Cittadella Carnevale al Presidente della Provincia Vivarelli Colonna e al sindaco Benini

gentilisime signore e signori, qui convenuti per assistere alla prima manifestazione carnascialesca del 2019, buona sera.come si puo’ notare dalle mia vestimenta io sono la umanizzazione di quella statuina che si vede spesso soprattutto quando si deve premiare un film nelle sue varie componenti, sono cioe’ oscar, chiamato quest’anno a rivestire i panni di re carnevale che, per l’occasione, si chiama quindi re oscar….eccomi qui.

inoltre sono contornato da una serie di belle fanciulle che il vero oscar l’hanno conseguito per alcuni film di cui sono state protagoniste: anzituttoi la famosa liza minnelli del film “cabaret” e poi la splendida audrey hapburn di “colazione da tiffany”, poi la pericolosa hilary swank di “ one million dollar baby”, ancora la consumata julia roberts di “ pretty woman” e la furba catherine zeta jones di “ chicago”. iinfine julie christie di “mary poppins””.

A dire la verita’ ce n’e’ un’altra che non ha vinto oscar, ma ha incantato con il suo charme milioni di uomini di tutto il mondo. parlo di lei, marilyn monroe in tutta la sua bellezza.

bene, ora che vi ho presentato il mio staff cominciamo a vedere a chi devono rivolgersi le nostre attenzioni, a chi destinare l’oscar, ma non come premio, bensi come segnale di rimprovero per atteggiamenti e decisioni disdicevoli per la popolazione di questa splendida citta’ dal nome ….Follonica.

primo oscar in assoluto va a quelle persone che hanno coltivato la malaugurata idea di instaurare in questo territorio un inceneritore per i rifiuti…anzi, lo hanno chiamato termovalorizzatore……hum….scusatemi….ahahahahhah….questo cosa mi fa scompisciare dalle risate…ma come? che differenza c’e’? sempre con la m…abbiamo a che fare.||| e la m.. in questa zona non la vogliamo. ora, dopo l’ultima sentenza di un tribunale, si provveda subito a sistemare i lavoratori di questo ’…coso e poi via….smontato, anzi distrutto.

un altro oscar ci preme assegnare a coloro che, scrittori incompresi, affidano i loro pensieri….beh, non proprio pensieri….ai muri della citta’, specie quelli che sorreggono monumenti piu’ o meno famosi. perche’ sporcare? perche? imbrattare? e’ cosi divertente? o non e’ piuttosto lo sfogo di ignoranti ed incapaci che cosi’ esibiscono la loro scarsissima capacita’ culturale?

andiamo avanti…mi risulta che la provincia di grosseto avesse piu’ volte promesso la costruzione di una rotonda allo sbocco della via del cimitero sull’aurelia, per ridurre notevolmente le situazioni di pericolo che si verificano quasi giornalmente. allora….presidente della provincia…vogliamo provvedere? intanto anche a lei un oscar piu’ che meritato.

ho notato che in questa citta’ c’e’ molto affetto per gli animali , specie cani, cosa nobilissima, il curarsi degli animali da’ la misura del grado di civilta’ di una persona e di tutta la popolazione…ma certo non risulta civile non occuparsi dei…depositi che gli animali inconsciamente lasciano sulla strada. proprietari di cani….porca miseria ripulite le strade dagli escrementi dei vostri cani…ed intanto….. un oscar anche voi. oh, ed ora veniamo al nostro vicino qui sul carro, al sindaco di questa citta’. sappiamo che a breve ci saranno nuove elezioni ed egli aspira alla riconferma. noi non vogliamo interferire con questi problemi che sono di stretta competenza popolare. saranno i cittadini a valutare cosa va e cosa non va e a decidere di conseguenza. ma c’e’ qualcosa che al carnevale interessa particolarmente, parlo della ormai famosa cittadella del carnevale, dove tutti i carnevalai possano costruire i loro carri in assoluta sicurezza e confermare a questa citta’ una fama piu’ che meritata. cosa aspettiamo signor sindaco? quanto ancora dovremo soffrire ? vogliamo darci una mossa? per questo abbiamo previsto un oscar anche per lei. ci sarebbero molti altri oscar da distribuire, ma cosi’ finiremmo domani, mentre tutti voi siete qui ad aspettare che io dichiaro…. l’apertura ufficiale del carnevale follonichese 2019