Weekend ancora all’insegna della neve: sull’Amiata si scia e ora c’è anche l’area per gli slittini

AMIATA – Giornate di sole con tanta neve hanno caratterizzato tutta la settimana. La Montagna Toscana dà spettacolo con le sue cime e i boschi innevati, piste dovunque in perfette condizioni, snowpark per gli appassionati del freeride e tracciati per lo sci nordico aperti, sentieri da percorrere con le ciaspole. Molti hanno raggiunto la montagna anche solo per respirare un po’ di aria buona o per gustare le diverse specialità della gastronomia montanara, con tutte le sue ricette locali.

All’Amiata è stata allestita un’area per gli slittini e proseguono le attività degli Sci club locali.

L’altezza della neve oscilla tra i 70 centimetri e il metro e 40. Impianti aperti: saranno in funzione le sciovie Jolly, Asso di Fiori, Crociccchio e Bellaria e le Seggiovie Cantore e Macinaie, per un totale di 10 piste su 12. Aperta una pista di fondo. Domenica sarà disponibile anche il bus navetta Cantore – Vetta Amiata, per permettere di raggiungere la sommità della montagna anche dopo il completamento dei parcheggi della zona Vetta. Info: amiataneve.it.

Offerta speciale per lo skipass, a 15 euro il martedì e il giovedì.