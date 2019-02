Vittoria a due cifre del Viareggio, sconfitti gli Under 15 del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Netta sconfitta nell’anticipo infrasettimanale in Versilia per gli Under 15 del Circolo Pattinatori Cielo Verde, superati 12-1 dall’Ash Viareggio in un partita senza storia. I giovani biancorossi di Marco Zanobi sono riusciti a segnare solo la rete della bandiera dopo 22’51 di gioco con Valerio Gemignani. I viareggini, dopo aver siglato il primo centro al 7′ con Poletti, miglior realizzatore con 5 reti, hanno chiuso i conti già nei primo tempo, terminato sul 5-0. Nella ripresa i locali sono arrivati fino all’11-0 senza subire reti.

ASH VIAREGGIO: Luca Pezzanera, Tommaso Casentini; Davide Bemi (4), Jacopo Pellegrini (2), Tommaso Olivi (1), Tommaso Simonetti, Michele Pucci, Francesco Poletti (5), Matteo Gabrielli, Alessandro Del Pistoia. All. Andrea Facchini.

CIELOVERDE: Vittoria Masetti, Luca Peruzzi Squarcia; Tommaso Giusti, Dario Casini, Valerio Gemignani (1), Samuel Cardi, Tobia Tognarini. All. Marco Zanobi.

Gli Under 17 del CP Cieloverde guidati da Marco Ciupi si confronteranno invece domenica alle 14, al Palasport di Casa Mora con l’Hc Castiglione. Il Bora Bora Under 11 di Alessandro Saitta sarà impegnato domenica alle 17 sulla pista dei Puma’s Viareggio.