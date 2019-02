Scontro tra due auto: in una delle vetture c’era una mamma con la figlioletta

MANCIANO – Incidente stradale nel centro abitato di Manciano. Questa sera intorno alle 18 due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in pieno centro del paese, via Circonvallazione nord. Un’auto, condotta da un anziano, si è scontrata con un’altra vettura con a bordo una giovane donna e una bimba di 7 anni.

Un gran botto e fortunatamente solo tanto spavento per le persone coinvolte. Sul posto ambulanza del 118 di Manciano, la Polizia municipale e i Carabinieri per i rilievi. Traffico rallentato per oltre un’ora dentro il paese di Manciano. Per le persone coinvolte non è stato necessario il ricovero in ospedale.